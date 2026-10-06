'जैसे घर संभालती हैं; वैसे ही जिम्मेदारी से संभालें थाना', महिला पुलिसकर्मियों को ADG की खास नसीहत

राज्य ब्यूरो, पटना। महिला पुलिसकर्मी जिस तरह अपने घरों को संभालती हैं, उसी जिम्मेदारी से थाना और इससे जुड़े कार्यों को भी संभालें। महिला और बच्चों के प्रति हिंसा से जुड़ी घटना होने पर तत्परता से कार्य करें।

पुलिस थानों में आने वाले पीड़िता खासकर महिलाएं, बच्चों एवं ट्रांसजेंडर से सभी स्तर के पुलिसकर्मी संवेदनशील एवं अच्छा व्यवहार करें।

पहली बार जब कोई पीड़ित थाना आता है, तो पुलिस से उसका पहला साक्षात्कार होता है। ऐसे में पीड़ितों के साथ अच्छा व्यवहार करने से पुलिस की छवि भी अच्छी बनती है और पीड़ित व्यक्ति अपनी बात भी पूरी तसल्ली से कह सकते हैं।

अपने काम में सख्त होना अच्छी बात है, लेकिन पीड़ितों के प्रति सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ये बातें एडीजी (विधि-व्यवस्था सह कमजोर वर्ग) के सुहिता अनुपम ने पुलिस में लैंगिक संवेदनशीलता और जेंडर आधारिक मुद्दों पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में कहीं।