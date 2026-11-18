राज्य ब्यूरो, पटना। भागलपुर के पीरपैंती में प्रस्तावित 2400 मेगावाट क्षमता वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली की निकासी के लिए सम्राट चौधरी की कैब‍िनेट ने बड़ा फैसला ल‍िया है।

अदाणी समूह की कंपनी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को संचरण परियोजनाओं के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कंपनी 35 वर्षों तक इस व्यवस्था का संचालन करेगी। इसके एवज में उसे सालाना 493.762 करोड़ रुपये संचरण शुल्क मिलेगा। इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।

ई रिवर्स ऑक्‍शन में अदाणी सफल निविदादाता

इसके तहत पीरपैंती बिजलीघर की तीन इकाइयों से उत्पादित बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए अंतरराज्यीय संचरण परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।

इसके लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। ई-रिवर्स ऑक्शन के बाद अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड सफल निविदादाता बनी।

35 साल बाद BSPTCL को सौंप दी जाएगी जिम्‍मेदारी

निर्धारित व्यवस्था के तहत वार्षिक संचरण शुल्क का भुगतान उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियां करेंगी।

हालांकि, इस टैरिफ को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग से स्वीकृति मिलना आवश्यक होगा।

समझौते की अवधि पूरी होने यानी 35 साल बाद कंपनी द्वारा निर्मित सभी संचरण परिसंपत्तियां बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के सौंप दी जाएंगी।

इससे पीरपैंती बिजलीघर से उत्पादित बिजली की निकासी के लिए आवश्यक संचरण ढांचा विकसित होगा।

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