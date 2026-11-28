डिजिटल डेस्क, पटना। आधार कार्ड आज पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और कई जरूरी सेवाओं में इसकी आवश्यकता पड़ती है।

ऐसे में आधार से जुड़ी निजी जानकारियों की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। हाल ही में पटना में आधार कार्ड के डाटा से छेड़छाड़ के एक मामले का खुलासा हुआ है।

साइबर थाने की पुलिस ने झारखंड के रांची निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह आधार सेंटर के निलंबित कर्मचारी की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर आधार रिकॉर्ड में अवैध बदलाव कर रहा था।

उसके लैपटॉप से सैकड़ों लोगों के आधार कार्ड से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं। इस घटना ने आधार डाटा की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल किस तरह हो सकता है और आप किन सावधानियों को अपनाकर अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। आधार की जानकारी लीक होने पर क्या हो सकता है नुकसान? आधार से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल कई तरह की धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। हालांकि, केवल आधार नंबर या उसकी कॉपी मिलने से हर तरह की धोखाधड़ी संभव नहीं होती। कई सेवाओं में अतिरिक्त सत्यापन और प्रमाणीकरण की जरूरत होती है।

1. पहचान की चोरी: किसी व्यक्ति के नाम, पते और दूसरी पहचान संबंधी जानकारियों का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने या दूसरे रिकॉर्ड में बदलाव कराने की कोशिश हो सकती है। 2. फर्जी सिम कार्ड: चोरी की गई पहचान संबंधी जानकारी का इस्तेमाल दूरसंचार सेवाओं के लिए फर्जी आवेदन या धोखाधड़ी की कोशिश में किया जा सकता है। 3. बैंकिंग धोखाधड़ी: आधार से जुड़ी जानकारी का अन्य चोरी किए गए दस्तावेजों या प्रमाणीकरण साधनों के साथ इस्तेमाल कर वित्तीय धोखाधड़ी की कोशिश हो सकती है। 4. साइबर ठगी: नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों के आधार पर ठग फर्जी कॉल, मैसेज या लिंक भेजकर लोगों को निशाना बना सकते हैं। 5. सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी: किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल कर सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ लेने या पात्रता संबंधी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की कोशिश हो सकती है। 6. निजी डाटा की खरीद-बिक्री: आधार से जुड़े रिकॉर्ड में मौजूद निजी जानकारियां अनधिकृत लोगों तक पहुंचने पर उनके दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। आधार कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 9 उपाय 1. अधिकृत केंद्र से ही कराएं अपडेट आधार में नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य जानकारी अपडेट कराने के लिए अधिकृत आधार सेवा केंद्र या UIDAI के आधिकारिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करें। किसी अनजान एजेंट के भरोसे अपनी जानकारी न छोड़ें।

2. OTP और लॉगिन की जानकारी किसी को न दें आधार से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया के दौरान आने वाला OTP अनजान व्यक्ति को न बताएं। किसी को भी अपनी ओर से प्रमाणीकरण करने की अनुमति न दें। 3. मास्क्ड आधार का करें इस्तेमाल जहां पूरा आधार नंबर देना जरूरी न हो, वहां मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करें। इसमें आधार नंबर के शुरुआती आठ अंक छिपे रहते हैं और केवल अंतिम चार अंक दिखाई देते हैं। 4. बायोमेट्रिक लॉक सुविधा रखें चालू UIDAI की वेबसाइट या आधार ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक लॉक की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फिंगरप्रिंट, आइरिस और अन्य बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। जरूरत पड़ने पर इसे अस्थायी रूप से अनलॉक किया जा सकता है।

5. आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री जांचते रहें समय-समय पर UIDAI के आधिकारिक पोर्टल पर आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखें। इससे पता चल सकता है कि आपके आधार का प्रमाणीकरण कब और किस माध्यम से हुआ। कोई संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत शिकायत करें।

6. आधार नंबर की जगह VID का इस्तेमाल करें जहां सुविधा उपलब्ध हो, वहां आधार नंबर साझा करने के बजाय वर्चुअल आईडी (VID) का इस्तेमाल करें। यह आधार नंबर के स्थान पर उपयोग की जाने वाली अस्थायी 16 अंकों की पहचान संख्या है।

7. आधार की कॉपी हर किसी को न दें होटल, दुकान, निजी संस्थान या अनजान व्यक्ति को बिना जरूरत आधार की कॉपी न दें। जहां पहचान प्रमाण की आवश्यकता हो, वहां स्वीकार्य होने पर मास्क्ड आधार या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज का इस्तेमाल करें।

8. आधार अपडेट की रसीद जरूर लें आधार में किसी भी तरह का बदलाव कराने के बाद अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) या संबंधित रसीद जरूर लें। इससे अपडेट की स्थिति जांचने में मदद मिलेगी। 9. मोबाइल नंबर और संपर्क जानकारी सुरक्षित रखें आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय रखें। किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने या किसी के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने से बचें।