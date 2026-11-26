डिजिटल डेस्क,पटना। बिहार अब सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि डेयरी कारोबार में अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान बनाने की तैयारी में है। राज्य के सुधा ब्रांड को अमूल के बराबर खड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके लिए वर्ष 2030 तक बिहार में प्रतिदिन एक करोड़ लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल राज्य में रोजाना करीब 49 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। यानी अगले चार वर्षों में उत्पादन को दोगुने से भी अधिक स्तर तक पहुंचाने की चुनौती होगी।

49 लाख से एक करोड़ लीटर तक, कैसे बदलेगी बिहार की डेयरी तस्वीर? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर बुधवार को पटना के बापू सभागार में आयोजित समारोह में केंद्रीय पंचायती राज एवं पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने यह लक्ष्य सामने रखा।

उन्होंने कहा कि बिहार में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सुधा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत ब्रांड बनाने की दिशा में भी काम हो रहा है। इसके लिए दूध उत्पादन के साथ संग्रहण, प्रसंस्करण और सहकारी समितियों का विस्तार किया जाएगा।

50 नए हीफर सेंटर से सुधरेगी पशुओं की नस्ल डेयरी उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार इस वर्ष 50 हीफर सेंटर स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। बिहार में पहले से एक हीफर सेंटर स्वीकृत है, जिस पर काम चल रहा है।

अगले वर्ष दो और सेंटर स्वीकृत करने की योजना है। इन केंद्रों के माध्यम से उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रजनन और अच्छी गुणवत्ता वाली बछिया तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भविष्य में दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाना है।

90 फीसदी बछिया पैदा करने वाली तकनीक पर सरकार का जोर पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इस तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान कराने पर करीब 90 प्रतिशत बछिया पैदा होने की संभावना रहती है।

इसके साथ ही आईवीएफ तकनीक के इस्तेमाल से भी पशुओं की नस्ल और उत्पादकता सुधारने की कोशिश की जा रही है। सरकार का मानना है कि बेहतर नस्ल के पशु उपलब्ध होने से पशुपालकों को लंबे समय में फायदा मिल सकता है।

छह महीने में 4900 नई समितियां, 3.23 लाख पशुपालक जुड़े बिहार में डेयरी सहकारिता का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। विभागीय सचिव शीर्षत कपिल अशोक के अनुसार, पिछले छह महीनों में राज्य में 4,900 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

इनके साथ 3.23 लाख से अधिक नए पशुपालक जुड़े हैं। इससे प्रतिदिन दूध संग्रहण में तीन लाख लीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। राज्य में अब तक कुल 14,056 नई डेयरी सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं। श्वेत क्रांति-2 से देशभर में बनेंगी 75 हजार नई डेयरी समितियां केंद्र सरकार ने श्वेत क्रांति-2 के तहत पांच वर्षों में देशभर में 75 हजार नई डेयरी सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 46 हजार पुरानी समितियों को मजबूत किया जाएगा।

बिहार में अब तक 14,056 नई समितियां गठित हुई हैं और 7,435 पुरानी समितियों को सुदृढ़ किया गया है। इस पहल का मकसद असंगठित दूध उत्पादकों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ना और उन्हें दूध का उचित मूल्य दिलाना है। 498 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी, सुधा के नए उत्पाद भी लॉन्च डेयरी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए बिहार में करीब 498.81 करोड़ रुपये की लागत से 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कार्यक्रम के दौरान पटना और तिरहुत मिल्क यूनियन में मिनरल मिक्सचर तथा मिथिला मिल्क यूनियन, समस्तीपुर में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया।

नमस्ते इंडिया के दो लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके अलावा सुधा मखाना खीर और रबड़ी लॉन्च की गई। अब असली चुनौती उत्पादन के साथ बाजार और किसानों को बेहतर कीमत देने की केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में दूध उत्पादन 2013-14 के 7.19 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़कर 13.76 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है।