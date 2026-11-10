नवादा में बालू माफिया का दुस्साहस, अवैध खनन रोकने पहुंची टीम पर हमला; कई जख्मी

जागरण संवाददाता, नवादा। जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया।

गोविंदपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव के समीप हुई इस घटना में खनन विभाग के कर्मियों और होमगार्ड जवानों को चोटें आई हैं। खनन इंस्‍पेक्‍टर संतोष प्रकाश झा और सौरभ कुमार जख्मी हो गए।

हमले के बावजूद टीम ने कार्रवाई जारी रखी और मौके से एक ट्रैक्टर तथा एक मोटरसाइकिल जब्त की। जानकारी के अनुसार, खनन विभाग की टीम को गोविंदपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव के पास अवैध बालू खनन की सूचना मिली थी।