नालंदा में टाउन हॉल से कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, डीएसपी बोले- दुर्गा पूजा में दहशत फैलाने का था इरादा

संवाद सूत्र, परवलपुर। परवलपुर थाना क्षेत्र के अलामा स्थित टाउन हॉल के प्रथम तल से पुलिस ने रविवार की रात एक युवक को देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान विजयपुरा गांव निवासी अजय प्रसाद के पुत्र गुलशन कुमार (18) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में युवक ने दुर्गा पूजा के दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से हथियार रखने की बात स्वीकार की है। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। सूचना पर हुई छापेमारी डीएसपी कुमार ऋषिराज ने बताया कि 18 अक्टूबर की रात करीब 9:20 बजे थानाध्यक्ष रौशन कुमार को सूचना मिली कि अलामा टाउन हॉल के प्रथम तल पर एक युवक कमर में कट्टा रखे हुए है। आशंका थी कि वह किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता है।