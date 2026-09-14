चाय की दुकान पर बच्चों के लिए दूध फ्री, बिहार के टुन्ना बाबा निभा रहे भाई की 35 साल पुरानी परंपरा

संवाद सहयोगी, राजगीर (नालंदा)। राजगीर बस स्टैंड स्थित चाय की एक दुकान। इस दुकान से जुड़ी हैं परंपरा, मानवता, करुणा और स्नेह। परिवार के एक सदस्य ने पहल की थी, कोई भी जरूरतमंद बच्चे के दूध के लिए उनकी दुकान पर आएगा तो फ्री देंगे। जरूरतमंद आने लगे।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है बच्चों का दूध। एक पंक्ति है-दूध दूध ऐ गंगा तू ही अपने पानी को दूध बना दे...। तब की परिस्थितियों का चित्रण और गंगा से मनुहार। राजगीर के बस स्टैंड पर श्रवण चाय दुकान जैसे इसे सार्थक कर रही हो।