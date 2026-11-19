जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क की जांच में जुटी पटना एसटीएफ ने नालंदा में भी कार्रवाई तेज कर दी है। साइबर ठगी के कथित सरगना कौशल कुमार से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ की विशेष टीम ने मंगलवार शाम जिले में दो ठिकानों पर छापामारी की।

इस दौरान दीपनगर थाना क्षेत्र के बियाबानी गांव में निकुंज कुमार के आवास और लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले स्थित एक ठिकाने की तलाशी ली गई। जांच एजेंसी को कार्रवाई के दौरान कई डिजिटल साक्ष्य और संदिग्ध दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है।

जानकारी के अनुसार, शाम करीब छह बजे पटना एसटीएफ के डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम बिहारशरीफ पहुंची। कार्रवाई में एसटीएफ के 15 जवानों के साथ स्थानीय पुलिस के करीब 30 कर्मी शामिल थे। टीम ने सबसे पहले बियाबानी गांव में निकुंज कुमार के आवास की घेराबंदी कर तलाशी ली।

वहीं, दूसरी टीम ने शिवपुरी मोहल्ले में छापामारी की। करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान दोनों स्थानों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रही। पटना में तीन फ्लैट और बिहारशरीफ में मकान इस पूरे मामले में साइबर ठगी के कथित सरगना कौशल कुमार की संपत्ति को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार, ठगी से अर्जित रकम से पटना में तीन आलीशान फ्लैट और बिहारशरीफ में एक मकान खरीदे जाने की जानकारी मिली है।

इसके अलावा अलग-अलग स्थानों पर करोड़ों रुपये के निवेश की भी पड़ताल की जा रही है। एसटीएफ अब यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम किन बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित की गई और अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए किन लोगों या संस्थानों का सहारा लिया गया।

मोबाइल और डिजिटल डेटा से खुल रहे नेटवर्क के राज एसटीएफ के डीएसपी के अनुसार, कौशल कुमार से पूछताछ तथा उसके मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा की जांच में कई लोगों से संपर्क और उनकी कथित संलिप्तता के सुराग मिले हैं।

पूछताछ में सामने आए नामों के आधार पर अलग-अलग ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। जांच एजेंसी गिरोह के सदस्यों के बैंक खातों, आय के स्रोत और पैसों के लेनदेन की कड़ियां जोड़ रही है। परिजनों ने बेटे को निर्दोष बताया इधर, बियाबानी गांव में निकुंज कुमार के घर छापामारी के बाद परिवार ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। निकुंज की मां रंजू देवी ने कहा कि उनके पति दिनेश कुमार सिंह बीएसएफ में कार्यरत हैं। उनका परिवार फिलिप्स कंपनी की एजेंसी और सैनिक कैंटीन का व्यवसाय करता है। इस वजह से ग्राहक उनके बैंक खाते में पैसे जमा करते हैं।