राजगीर के ग्लास ब्रिज पर अब नन्हे कदम भी भरेंगे रोमांच की उड़ान, 5 साल के बच्चों को मिली एंट्री

डिजिटल डेस्क, पटना/नालंदा। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार राजगीर से परिवारों के लिए अच्छी खबर है। अब पांच साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चे भी नेचर सफारी के मशहूर ग्लास ब्रिज पर रोमांचक सैर कर सकेंगे। सुरक्षा कारणों से छोटे बच्चों के प्रवेश पर लगाई गई रोक को सुरक्षा ऑडिट के बाद हटा लिया गया है।

ब्रिज की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी खामियों को दुरुस्त करने के बाद वन विभाग ने यह अनुमति दी है। इस फैसले से उन परिवारों को खास राहत मिलेगी, जो छोटे बच्चों के साथ राजगीर घूमने की योजना बनाते हैं। अब बच्चों के लिए भी खुलेगा रोमांच का पारदर्शी रास्ता राजगीर का ग्लास ब्रिज केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि रोमांच और प्राकृतिक खूबसूरती का अनूठा संगम है। करीब 250 फुट की ऊंचाई पर बने इस ब्रिज पर पारदर्शी शीशे के ऊपर चलना पर्यटकों को अलग तरह का अनुभव देता है।

लगभग 85 फुट लंबे और छह फुट चौड़े इस ब्रिज से नीचे फैली घाटियों और पहाड़ियों का नजारा दिखाई देता है। प्रवेश की उम्र संबंधी पाबंदी हटने से अब पांच साल के बच्चे भी अभिभावकों के साथ इस अनोखे अनुभव का हिस्सा बन सकेंगे।

300 रुपये से शुरू होगा नेचर सफारी का सफर राजगीर नेचर सफारी घूमने के लिए वयस्कों का सामान्य टिकट 300 रुपये और बच्चों का टिकट 150 रुपये निर्धारित है। वहीं ग्लास ब्रिज पर वॉक के लिए अलग से 300 रुपये का शुल्क सूचीबद्ध है।

पर्यटकों के लिए 2000 रुपये का प्रायोरिटी पैकेज भी उपलब्ध है। इसमें वयस्कों के लिए 2000 रुपये और बच्चों के लिए 1000 रुपये का शुल्क निर्धारित है। इस पैकेज के तहत जू सफारी, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज समेत कई गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है।

एक ही जगह पर एडवेंचर और प्रकृति का संगम नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज के अलावा भी पर्यटकों के लिए कई आकर्षण मौजूद हैं। यहां सस्पेंशन ब्रिज, जिपलाइन और स्काई बाइकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां लोगों को आकर्षित करती हैं। वहीं तितली पार्क, कैक्टस गार्डन और औषधीय पौधों का उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए खास अनुभव देते हैं। बच्चों के लिए अलग पार्क की सुविधा भी उपलब्ध है। इस तरह एक ही परिसर में रोमांच, मनोरंजन और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है।

छोटे बच्चों वाले परिवारों की बढ़ेगी दिलचस्पी प्रवेश प्रतिबंध हटने से राजगीर में पारिवारिक पर्यटन को नया प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। पहले छोटे बच्चों के साथ आने वाले माता-पिता ग्लास ब्रिज का अनुभव नहीं ले पाते थे। अब पांच साल के बच्चों को अनुमति मिलने से परिवार के अधिक सदस्य एक साथ इस आकर्षण का आनंद उठा सकेंगे। हालांकि ऊंचाई पर स्थित इस ब्रिज पर बच्चों को अभिभावकों की निगरानी और निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए ही सैर करनी चाहिए।

राजगीर पर्यटन को मिलेगा नया पारिवारिक आकर्षण इस फैसले से राजगीर नेचर सफारी की पारिवारिक पर्यटक स्थल के रूप में लोकप्रियता बढ़ने की संभावना है। खासकर छुट्टियों और वीकेंड पर बच्चों के साथ घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए ग्लास ब्रिज एक अतिरिक्त आकर्षण बनेगा।