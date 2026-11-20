जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। छबिलापुर थाना क्षेत्र के बुधाई बिगहा निवासी 60 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर वीरेंद्र लाल का अपहरण कर लखीसराय में हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया है।

29 अक्टूबर को अगवा किए गए वीरेंद्र लाल का शव किऊल नदी के किनारे बालू में दफना दिया गया था।

बुधवार की रात पुलिस ने गिरफ्तार किए गए पांच आरोपितों की निशानदेही पर लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र के रेउटा गांव से शव बरामद किया। कपड़ों के आधार पर परिजनों (स्वजनों) ने शव की पहचान की।

इस अपहरण के मामले में एक नवंबर को वीरेंद्र की बहू ने छबिलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर जांच तेज हुई तो पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया।

पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर तीन अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। बदमाशों ने गमछे से गला घोंटकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। शव काफी सड़ चुका था, इस कारण पोस्टमार्टम पीएमसीएच में कराया गया।