जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। पारिवारिक जिम्मेदारियों और आर्थिक परिस्थितियों के कारण कभी जिन महिलाओं की पढ़ाई अधूरी रह गई थी, उन्होंने उम्र के दूसरे और तीसरे पड़ाव में फिर से कलम थामी।

मेहनत और लगन के दम पर मैट्रिक के समकक्ष परीक्षा पास कर साबित कर दिया कि पढ़ाई और सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE), पटना की ओर से आयोजित मैट्रिक परीक्षा में नालंदा की जीविका दीदियों ने शानदार प्रदर्शन किया है।

18 ने हास‍िल क‍ी प्रथम श्रेणी

जिले की 35 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। इनमें 18 महिलाएं प्रथम और 17 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई हैं। परवलपुर प्रखंड की पिंकी देवी ने 500 में 398 अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है।