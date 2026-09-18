ऑर्केस्ट्रा डांसर से प्रेम विवाह का खौफनाक अंत, नालंदा में पति ने हथौड़े से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट
बिहारशरीफ के बड़ी पहाड़ी मोहल्ले में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी रेखा देवी की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी।
HighLights
बिहारशरीफ में पति ने पारिवारिक विवाद में पत्नी की हथौड़े से हत्या की।
पुलिस ने आरोपी पति सौरभ कुमार को हिरासत में लिया, मामले की जांच जारी है।
एक साल पहले ऑर्केस्ट्रा डांसर से प्रेम विवाह हुआ था, विवाद चल रहा था।
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। लहेरी थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी मोहल्ले में बुधवार की देर रात करीब दो बजे पारिवारिक विवाद में एक युवक ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी रेखा देवी की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित पति सौरभ कुमार को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।
एक वर्ष पहले हुई थी शादी
सौरभ की मां शोभा कुमारी के अनुसार, करीब एक वर्ष पहले सौरभ दोस्तों के साथ राजगीर घूमने गया था। वहां उसकी मुलाकात ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली रेखा से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ और बाद में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली।
शादी के बाद दोनों कुछ समय तक साथ रहे। इसके बाद सौरभ फोटो एडिटिंग कंपनी में काम करने पंजाब चला गया। रेखा का मायका भी पंजाब में बताया गया है और दोनों वहां साथ रह रहे थे।
पति के साथ विवाद का सास ने लगाया आरोप
शोभा कुमारी ने पुलिस को बताया कि पंजाब में रहने के दौरान पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। उनका आरोप है कि रेखा सौरभ के साथ मारपीट करती थी और कई बार चाकू से भी हमला किया था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेखा सौरभ को अपनी मां से फोन पर बात नहीं करने देती थी। विवाद से परेशान होकर सौरभ दो-तीन दिन पहले पंजाब से बिहारशरीफ स्थित अपने घर लौट आया था।
रात में पीछे-पीछे पहुंची पत्नी
बताया गया कि सौरभ के बिहारशरीफ लौटने की जानकारी मिलने के बाद रेखा भी देर रात पंजाब से बड़ी पहाड़ी स्थित ससुराल पहुंच गई। वहां पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया।
शोभा कुमारी के अनुसार, वह दोनों को समझाने के लिए कमरे में गईं, लेकिन रेखा ने उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद कमरे के अंदर दोनों के बीच मारपीट हुई। इसी दौरान सौरभ ने हथौड़े से रेखा के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण
एसपी हृदयकांत ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एफएसएल को मौके पर भेजा गया। उन्होंने स्वयं भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।
एसपी के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में पति-पत्नी के बीच पिछले वर्ष प्रेम विवाह होने की बात सामने आई है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव था। रात में पत्नी के पंजाब से लौटने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और आवेश में आकर पति ने हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी।
लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि आरोपित पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथमदृष्टया मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
यह भी पढ़ें- दरवाजा खोलने में हुई देर तो शराबी पति ने पत्नी को सिर में मारी गोली, हथियार के साथ नालंदा पुलिस ने किया गिरफ्तार