दरवाजा खोलने में हुई देर तो शराबी पति ने पत्नी को सिर में मारी गोली, हथियार के साथ नालंदा पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हरनौत (नालंदा)। नालंदा में हरनौत प्रखंड क्षेत्र के कल्याण बिगहा थाना अंतर्गत कोलावां निवासी लड्डू मांझी ने 26 वर्षीया पत्नी कांति देवी को इसलिए सिर में गोली मार दी क्योंकि उसने दरवाजा खोलने में देर कर दी। कांति की कुछ ही देर में मौत हो गई।

स्वजन के अनुसार, लड्डू मांझी नशे में था। वह ईंट भट्ठा पर ट्रैक्टर चलाता है। वह दो महीने पर दरभंगा से कमाकर लौटा था। गुरुवार रात वह नशे में घर पहुंचा आरोपित की मां के अनुसार, लड्डू मांझी मोटरसाइकिल खरीदना चाहता था जिसका विरोध पत्नी कर रही थी। बताया गया कि इस कारण से भी लड्डू मांझी तनाव में था। बताया गया कि गुरुवार रात वह नशे में घर पहुंचा। दरवाजा खोलने में किसी कारण से देर हुई। कहा-सुनी हुई। गुस्से में गोली मार दी। मौके पर ही कांति देवी की मृत्यु हो गई।