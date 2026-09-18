दरवाजा खोलने में हुई देर तो शराबी पति ने पत्नी को सिर में मारी गोली, हथियार के साथ नालंदा पुलिस ने किया गिरफ्तार
नालंदा के हरनौत में एक शराबी पति ने दरवाजा खोलने में हुई देरी पर अपनी 26 वर्षीय पत्नी को सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
HighLights
शराबी पति ने दरवाजा खोलने में देरी पर पत्नी को गोली मारी।
नालंदा पुलिस ने आरोपी पति लड्डू मांझी को हथियार सहित पकड़ा।
प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद को हत्या का मुख्य कारण बताया गया।
जागरण संवाददाता, हरनौत (नालंदा)। नालंदा में हरनौत प्रखंड क्षेत्र के कल्याण बिगहा थाना अंतर्गत कोलावां निवासी लड्डू मांझी ने 26 वर्षीया पत्नी कांति देवी को इसलिए सिर में गोली मार दी क्योंकि उसने दरवाजा खोलने में देर कर दी। कांति की कुछ ही देर में मौत हो गई।
स्वजन के अनुसार, लड्डू मांझी नशे में था। वह ईंट भट्ठा पर ट्रैक्टर चलाता है। वह दो महीने पर दरभंगा से कमाकर लौटा था।
गुरुवार रात वह नशे में घर पहुंचा
आरोपित की मां के अनुसार, लड्डू मांझी मोटरसाइकिल खरीदना चाहता था जिसका विरोध पत्नी कर रही थी। बताया गया कि इस कारण से भी लड्डू मांझी तनाव में था। बताया गया कि गुरुवार रात वह नशे में घर पहुंचा। दरवाजा खोलने में किसी कारण से देर हुई। कहा-सुनी हुई। गुस्से में गोली मार दी। मौके पर ही कांति देवी की मृत्यु हो गई।
गोली की आवाज सुन पड़ोस के लोग दौड़े। थाना पुलिस को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष निशा भारती पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच आरोपित को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद में हत्या की बात कही जा रही है।