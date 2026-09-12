कब है हरितालिका तीज का व्रत? पंडित जी ने दूर किया तारीख को लेकर कन्फ्यूजन

संवाद सूत्र, चंडी। तीज का व्रत (हरितालिका तीज) सोमवार, 14 सितंबर को मनाया जाएगा। भादों तृतीया तिथि का आरंभ 13 सितंबर को हो जाता है, जो 14 सितंबर की सुबह सात बजकर 14 मिनट पर समाप्त होता है।

तत्पश्चात चतुर्थी का प्रभाव को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को दूर करते हुए ज्योतिष और मुहूर्त सूत्र के जानकार चंडी के दयालपुर निवासी पंडित रेवती कांत झा ने बताया कि स्कंद पुराण और निर्णय सिंधु के अनुसार, 14 सितंबर सोमवार को ही तीज मनाया जाना उचित और विशेष फलदाई होगा।

उन्होंने इसका निर्णय मुहूर्त के सूत्र, तत्र चतुर्थीसहिता या तुसा तृतीया फलप्रदा। अर्थात, यदि तृतीया तिथि में चतुर्थी मिल गई है तो यह तीज व्रत विशेष फलदाई होगा। तृतीया में हो रहा सूर्योदय उन्होंने बताया कि सोमवार को सूर्योदय भी तृतीया में हो रहा है। इस कारण भी इसी तिथि को तीज मनाए जाने का विधान बताया गया है। इस दिन निर्जला उपवास रखकर देर शाम पूजा किया जाना उचित होगा।