बिहारशरीफ सदर अस्पताल में पेट में ही 3 नवजातों की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। जिला अस्पताल में सोमवार की रात भर्ती हुई तीन प्रसूतियों के शिशु की मृत्यु गर्भ में ही हो गई। तीनों के स्वजन ने चिकित्सक और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल के उपाधिक्षक ने जांच के आदेश दिये हैं। बिहारशरीफ प्रखंड के विशुनपुर की प्रसूता आशु प्रियंका के स्वजन ने स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया है।

कहा है कि चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी प्रसूता को देखने तक नहीं आए। मंगलवार सुबह करीब छह बजे छोटा ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। स्वजन का दावा है कि यदि रात में ही ऑपरेशन किया जाता तो गर्भ में शिशु की मौत नहीं होती।

मरीज के बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही थी एकंगरसराय की रंजना बानो और बेन प्रखंड की खुशबू कुमारी के शिशु की गर्भ में ही मौत हो गई। इन दोनों मामलों में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वीणा प्रभा ने बताया कि बेन की मरीज के बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही थी। इसी कारण उसे जिला अस्पताल से रेफर किया गया था।