बिहार में EOU की बड़ी कार्रवाई: पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के 3 ठिकानों पर छापामारी, संपत्ति की जांच

जागरण संवाददाता, बिहार शरीफ। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्यपालक अभियंता के तीन ठिकानों पर छापेमारी बिहारशरीफ के मोगलकुआं स्थित पैतृक घर समेत खगड़िया के ठिकाने पर एक साथ कार्रवाई

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पथ निर्माण विभाग, खगड़िया में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के तीन ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह एक साथ छापेमारी की सूचना है।

निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई की अलग-अलग टीमें बिहारशरीफ के मोगलकुआं स्थित बौली मोहल्ले में उनके पैतृक घर, वर्तमान पदस्थापन वाले खगड़िया और अन्य ठिकाने पर एक साथ कार्रवाई कर रही हैं।

सुबह-सुबह अधिकारियों की टीम के पहुंचते ही मोगलकुआं इलाके में हलचल मच गई। टीम ने घर को अपने नियंत्रण में लेकर तलाशी शुरू कर दी। घर के अंदर मौजूद जरूरी कागजात, जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामानों की जांच की जा रही है। अधिकारी कई घंटे से दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हैं।

तीन ठिकानों पर कार्रवाई बताया जा रहा है कि संजय कुमार वर्तमान में खगड़िया में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं। वहीं, पटना में भी उनका एक ठिकाना है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले की जांच के क्रम में तीनों स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां उनकी आय, संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं।

छापेमारी के दौरान बिहारशरीफ स्थित पैतृक घर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जांच की कार्रवाई पूरी होने तक किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। टीम घर के विभिन्न हिस्सों की तलाशी लेने के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच कर रही है।

फिलहाल तीनों ठिकानों पर चल रही कार्रवाई के दौरान कितनी नकदी, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज या अन्य सामान बरामद हुए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा होने की संभावना है। तीनों ठिकानों पर जांच जारी है।