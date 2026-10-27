तिरहुत MLC चुनाव में 28 उम्मीदवारों में किसका पलड़ा भारी, रुझान के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 28 उम्मीदवारों की धड़कनें अब तेज होने वाली हैं। कुछ ही घंटों बाद मुजफ्फरपुर के एमआइटी में मतगणना शुरू होगी और मतपेटियों से उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बाहर आने लगेगा।

सुबह आठ बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती होगी। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 17 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 11 उम्मीदवारों में किसके पक्ष में मतदाताओं ने अधिक भरोसा जताया है।

एमआइटी में दोपहर बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दोनों निर्वाचन क्षेत्र से 28 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। इनके भाग्य का फैसला मतपेटी से बाहर आएगा। मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी देने को लेकर सोमवार को निर्वाची पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने बैठक की। इसमें सभी उम्मीदवारों को मतगणना केंद्र में प्रवेश, मतगणना टेबल पर कर्मियों की नियुक्ति व उनका कार्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत, मिश्रित पद्धति, कोटा निर्धारण, मतों का अंतरण, निर्धारित प्रोटोकाल, आचार संहिता एवं विधि-व्यवस्था सहित विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया।

एमआइटी में विधि व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर मजिस्ट्रेट और सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, सत्यप्रिय कुमार ने मतगणना के लिए आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रविधानों व विषयों पर प्रकाश डाला।