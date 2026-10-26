दरभंगा MLC चुनाव: कल होगा 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला, सुबह 8 बजे से मतगणना होगी शुरू

जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मंगलवार को मतगणना के साथ होगा। लहेरियासराय स्थित खेल भवन सह व्यायामशाला परिसर में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 40 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 13 उम्मीदवारों को नतीजों का इंतजार है। मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों को सुबह सात बजे तक योगदान देना अनिवार्य है।

योगदान के बाद उन्हें गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतगणना हाल में निर्धारित टेबल की जानकारी वाला परिचय पत्र दिया जाएगा।

निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग 14-14 टेबल लगाए गए हैं। हर टेबल पर एक पर्यवेक्षक और दो सहायक पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना सात राउंड में और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की गणना 10 राउंड में होगी।

मतगणना स्थल और उसके आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रक्रिया शांतिपूर्ण, स्वच्छ और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है। मतगणना केंद्र के 200 गज के दायरे में अनावश्यक भीड़ लगाने या मजमा बनाने पर रोक रहेगी।

प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी को भी मोबाइल, कार्डलेस, वायरलेस, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग और प्राधिकृत वाहनों के अलावा अन्य वाहनों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा।