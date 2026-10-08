मुजफ्फरपुर में सर्वे अमीन का घूस लेते वीडियो वायरल! पैसे जेब में रखते कैमरे में कैद, विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण
मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड में सर्वे अमीन रमन कुमार का कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हो ...और पढ़ें
HighLights
बंदरा प्रखंड में सर्वे अमीन का रिश्वत लेते वीडियो वायरल।
वीडियो में अमीन रमन कुमार रुपये जेब में रखते दिखे।
विभाग ने अमीन से स्पष्टीकरण मांगा, जांच के बाद कार्रवाई।
संवाद सहयोगी, बंदरा। प्रखंड क्षेत्र में सर्वे कार्य के दौरान रुपये लेने का दावा किए जा रहे एक व्यक्ति का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो नूनफरा पंचायत के वार्ड संख्या दो स्थित मोहनपुर का बताया जा रहा है।
इसमें मौजा संख्या-882 में तैनात सर्वे अमीन रमण कुमार के रुपये लेने का दावा किया जा रहा है। वीडियो प्रसारित होने के बाद विभागीय स्तर पर भी मामले का संज्ञान लिया गया है।
रुपये लेने वाला व्यक्ति संबंधित सर्वे अमीन
प्रसारित वीडियो में एक व्यक्ति किसी से रुपये लेते और उसे अपनी जेब में रखते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि रुपये लेने वाला व्यक्ति संबंधित सर्वे अमीन है। हालांकि, वीडियो में रुपये किस कार्य के एवज में लिए गए और लेन-देन की वास्तविकता क्या है, यह स्पष्ट नहीं है।
मामले में एएसओ सुभाष कुमार ने बताया कि संबंधित अमीन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि अमीन के जवाब के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट होगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित पक्ष के स्पष्टीकरण के बाद ही स्पष्ट
इधर, वीडियो के प्रसारित होने के बाद सर्वे कार्य में कथित लेन-देन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, पूरे मामले की वास्तविकता विभागीय जांच और संबंधित पक्ष के स्पष्टीकरण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।