मुजफ्फरपुर में सर्वे अमीन का घूस लेते वीडियो वायरल! पैसे जेब में रखते कैमरे में कैद, विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण

संवाद सहयोगी, बंदरा। प्रखंड क्षेत्र में सर्वे कार्य के दौरान रुपये लेने का दावा किए जा रहे एक व्यक्ति का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो नूनफरा पंचायत के वार्ड संख्या दो स्थित मोहनपुर का बताया जा रहा है।

इसमें मौजा संख्या-882 में तैनात सर्वे अमीन रमण कुमार के रुपये लेने का दावा किया जा रहा है। वीडियो प्रसारित होने के बाद विभागीय स्तर पर भी मामले का संज्ञान लिया गया है। रुपये लेने वाला व्यक्ति संबंधित सर्वे अमीन प्रसारित वीडियो में एक व्यक्ति किसी से रुपये लेते और उसे अपनी जेब में रखते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि रुपये लेने वाला व्यक्ति संबंधित सर्वे अमीन है। हालांकि, वीडियो में रुपये किस कार्य के एवज में लिए गए और लेन-देन की वास्तविकता क्या है, यह स्पष्ट नहीं है।