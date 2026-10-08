मुजफ्फरपुर की मोतीपुर चीनी मिल जल्द होगी चालू, महाराष्ट्र की कंपनी ने किया निरीक्षण

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Motipur Sugar Mill Reopen Muzaffarpur: करीब तीन दशक से बंद पड़ी मुजफ्फरपुर की मोतीपुर चीनी मिल को दोबारा शुरू करने की प्रशासनिक और विभागीय कवायद तेज हो गई है।

मिल के पुनरुद्धार के लिए महाराष्ट्र की कंपनी 'स्पेक्ट्रम ग्लोबल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' की टीम ने प्रस्तावित जमीन और मिल परिसर का जायजा लिया।

इससे पहले सीतामढ़ी की रीगा चीनी मिल का संचालन कर रही बेंगलुरु की 'निरानी शुगर्स लिमिटेड' की तकनीकी टीम भी यहां का निरीक्षण कर चुकी है। लगातार दो प्रमुख कंपनियों के दौरे से मिल के दोबारा चालू होने की उम्मीदें जग गई हैं।

ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव विभागीय अधिकारियों के अनुसार स्पेक्ट्रम ग्लोबल प्रोजेक्ट्स ने यहां चीनी उत्पादन के लिए एक एकीकृत और हरित विनिर्माण परिसर (ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्तावित परियोजना की स्थापित क्षमता 5000 टीसीडी (टन्स ऑफ केन पर डे) होगी। इसके साथ ही 60 केएलपीडी क्षमता की डिस्टिलरी, 25 मेगावाट का सह-उत्पादन बिजली संयंत्र और पांच टीपीडी क्षमता का संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने की योजना शामिल है।

255 एकड़ से अधिक जमीन का नक्शा तैयार चीनी मिल के पुनरुद्धार के लिए करीब 255.52 एकड़ जमीन चिह्नित कर उसका नक्शा तैयार कर लिया गया है। इसमें बरियारपुर में अलग-अलग भूखंडों के अलावा पचरुखी, सुंदरसराय, मोतीपुर और बखरा में स्थित जमीन शामिल है।