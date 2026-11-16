बिहार के साहेबगंज MLA राजू सिंह की सदस्यता बची, सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष फायरिंग केस में दी बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह (BJP MLA Raju Kumar Singh) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष फायरिंग से जुड़े एक मामले में उनकी दोषसिद्धि (कनविक्शन) पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद विधायक की विधानसभा सदस्यता जाने का खतरा टल गया है और उनकी विधायकी बरकरार रहेगी। क्या है पूरा मामला? यह घटना 31 दिसंबर 2018 की रात की है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में स्थित एक फार्महाउस में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। इसी पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें डॉ. अर्चना गुप्ता नामक महिला को गोली लग गई और उनकी जान चली गई। इसी मामले में विधायक राजू कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत से मिली थी सजा इस मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304(2) और शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) की धारा 30 के तहत दोषी पाया था। कोर्ट ने उन्हें चार साल के कारावास की सजा सुनाई थी।