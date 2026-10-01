SKMCH में MBBS की 94 सीटों पर दाखिले का मौका, थर्ड राउंड काउंसलिंग 10 से 12 अक्टूबर तक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। SKMCH Muzaffarpur NEET UG Counselling: श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय (एसकेएमसीएच) में नीट यूजी सत्र 2026-27 के तहत बिहार राज्य कोटे की बची हुई सीटों पर थर्ड राउंड की काउंसिलिंग प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है।

चयनित छात्रों का दाखिला 10 से 12 अक्टूबर तक लिया जाएगा। एसकेएमसीएच की प्राचार्या डॉ. कुमारी विभा ने बताया कि थर्ड राउंड में एमबीबीएस में नामांकन लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले दो चरणों में छात्रों का रुझान काफी सुस्त रहा है।

स्टेट कोटे की 94 सीटें अब भी रिक्त एसकेएमसीएच में नीट यूजी के तहत कुल 150 एमबीबीएस सीटों पर दाखिला होना है, जिनमें राज्य कोटे की कुल 123 सीटें निर्धारित हैं। इससे पूर्व आयोजित फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग में महज 12 छात्रों ने कॉलेज पहुंचकर नामांकन कराया था।

वहीं, सेकेंड राउंड में 17 अन्य विद्यार्थियों के दाखिला लेने के बाद यह आंकड़ा 29 तक ही पहुंच सका। इस तरह संस्थान में अब भी राज्य कोटे की 94 सीटें खाली रह गई हैं, जिन पर थर्ड राउंड के तहत नामांकन लिया जाएगा।

अन्य कोटों में दाखिले की स्थिति बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) की ओर से थर्ड राउंड काउंसिलिंग के बाद चयनित छात्रों की सूची प्राप्त हो गई है। प्राचार्या ने बताया कि ऑल इंडिया कोटे की 23 सीटों के विरुद्ध अब तक 18 छात्रों ने दाखिला लिया है, जबकि सेंट्रल नॉमिनी की चार सीटों के मुकाबले केवल एक छात्र का नामांकन हो सका है।