SKMCH में MBBS के तीसरे दौर के नामांकन में 81 छात्रों ने पक्की की सीट, बचीं केवल 10 सीटें

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। SKMCH MBBS Seats Bihar Combined Entrance: श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (SKMCH) में एमबीबीएस सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है।

तीसरे दौर (थर्ड राउंड) की काउंसलिंग के पहले ही दिन कागजातों की गहन जांच के बाद 81 छात्रों ने अपना नामांकन पक्का कराया।

सुबह से ही काउंसलिंग हॉल और प्रशासनिक भवन परिसर में अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों का जमावड़ा लगा रहा।

कड़ी जांच के बाद मिला प्रवेश

नामांकन प्रभारी डॉ. मिलन के नेतृत्व में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) से चयनित छात्रों का सबसे पहले बायोमेट्रिक मिलान किया गया।

इसके बाद शिक्षकों की समर्पित टीम ने 10वीं और 12वीं के मूल प्रमाण पत्र, नीट स्कोरकार्ड और अन्य अनिवार्य शैक्षणिक दस्तावेजों की गहन पड़ताल की।

सत्यापन प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने के बाद प्राचार्य डॉ. कुमारी विभा ने सभी 81 अभ्यर्थियों के प्रवेश को अंतिम मंजूरी दी।

150 में से 140 सीटों पर दाखिला

प्राचार्य डॉ. कुमारी विभा ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से कॉलेज को कुल 150 सीटों की स्वीकृति प्राप्त है। विभिन्न कोटों के तहत वर्तमान सीट स्थिति इस प्रकार है: