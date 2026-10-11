Shardiya Navratri 2026 : किसानों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रही हैं मां दुर्गा, गज पर आगमन की यह है मान्यता

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। मां दुर्गा की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हो गया। सुबह से ही घरों और मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना के साथ भक्ति का माहौल बनने लगा।

नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में श्रद्धालु कलश स्थापना कर मां दुर्गा से सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी यानी गज पर हो रहा है, जिसे धार्मिक मान्यताओं में सुख-समृद्धि और अच्छी वर्षा का संकेत माना जाता है। हालांकि, मां की विदाई की सवारी को लेकर भी धार्मिक मान्यताओं में विशेष चर्चा है।

गज पर आगमन से सुख-समृद्धि की मान्यता धर्माचार्य के अनुसार, इस वर्ष मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। देवी पुराण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में गज पर आगमन को सुख-समृद्धि, अच्छी वर्षा और धन-धान्य में वृद्धि का संकेत माना जाता है। इसे किसानों के लिए भी शुभ फल की कामना से जोड़कर देखा जाता है। श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना कर परिवार और समाज की खुशहाली की प्रार्थना करेंगे।

मुर्गे पर विदाई की मान्यता इस बार विजयादशमी 20 अक्टूबर, मंगलवार को पड़ रही है। धार्मिक पंचांग की मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को मां दुर्गा का प्रस्थान मुर्गे यानी चरणायुध पर माना जाता है। इसे कुछ धार्मिक परंपराओं में शुभ नहीं माना गया है और अशांति या जन-धन की हानि जैसी आशंकाओं से जोड़ा जाता है। हालांकि, ये धार्मिक मान्यताएं हैं, भविष्य की घटनाओं की निश्चित भविष्यवाणी नहीं।