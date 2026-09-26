मुजफ्फरपुर महापौर के आवास के बाहर पागल कुत्ता बांधा, नगर निगम के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा  

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। मोहल्लावासियों से लेकर राहगीरों को वे शिकार बना रहे हैं। शहर के वार्ड 21 में एक पागल कुत्ते का आतंक इस कदर बढ़ गया कि वे हर राहगीरों को काटने के लिए दौड़ता। कई को काट भी लिया।

यही नहीं कई मोहल्लेवासी भी उसका शिकार हो गए। नगर निगम की ओर से पागल कुत्ते को पकड़ने या नियंत्रित नहीं करने पर नाराज मोहल्लावासी ने पागल कुत्ते को पकड़ लिया।इसके बाद उसे महापौर निर्मला देवी के केदारनाथ रोड स्थित आवास के बाहर पोल में बांध दिया।