कांग्रेस और JDU से जन सुराज में आए भूषण झा तिरहुत शिक्षक सीट के प्रत्याशी, स्नातक से डॉ विमोहन को टिकट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Jan Suraj Tirhut Candidates: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बची हुई तीन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।

जारी सूची में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भूषण झा और तिरहुत स्नातक से डा. विमोहन कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है।

2005 से राजनीति में हैं भूषण झा

तिरहुत शिक्षक सीट के प्रत्याशी भूषण झा वर्ष 2005 से राजनीति में सक्रिय हैं। वे पहले कांग्रेस और जदयू में रह चुके हैं तथा 2005 के विधानसभा और 2014 व 2020 के शिक्षक चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रशांत किशोर की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं।