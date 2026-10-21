सड़क हादसे के घायलों को 1.5 लाख तक का FREE इलाज, मुजफ्फरपुर के 69 अस्पतालों की सूची जारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur List of 69 Hospitals: सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों को अब इलाज के अभाव में जान गंवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस और पूरी तरह मुफ्त उपचार मिलेगा। इस योजना के तहत जिले के कुल 69 अस्पतालों को सूचबद्व किया गया है, जिसकी आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है।

7 दिनों तक मिलेगा मुफ्त उपचार इस योजना के तहत मोटर वाहन दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। उपचार की यह सुविधा दुर्घटना की तिथि से लेकर अगले सात दिनों तक मान्य होगी। इसके लिए घायल या उनके परिजनों को अस्पताल में कोई भी अग्रिम भुगतान (Advance Payment) नहीं करना होगा।