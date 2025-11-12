PM Kisan Yojana: सावधान! पीएम किसान योजना के नाम की Apk फाइल इंस्टॉल कराकर उड़ाए 2,00,000

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साइबर फ्रॉड जालसाजों ने पीएम किसान योजना के नाम की एपीके फाइल का लिंक वॉट्सऐप पर भेजकर इंस्टॉल कराया। इसके बाद रिमोट एप्लीकेशन के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से दो लाख छह सौ रुपये उड़ा लिए।

मामले में पीयर महेशपुर के सुरेश कुमार ने साइबर थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें एक मोबाइल नंबर धारक के साथ अन्य को आरोपित किया है।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवेदन में कहा कि उनके वॉट्सऐप पर पीएम किसान योजना के नाम की एक एपीके फाइल का लिंक आया। फ्रॉड के झांसे में आकर उन्होंने लिंक पर क्लिक कर एपीके फाइल को मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया।