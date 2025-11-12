PM Kisan Yojana: सावधान! पीएम किसान योजना के नाम की Apk फाइल इंस्टॉल कराकर उड़ाए 2,00,000
मुजफ्फरपुर में साइबर जालसाजों ने पीएम किसान योजना के नाम पर एपीके फाइल भेजकर एक व्यक्ति के खाते से दो लाख छह सौ रुपये उड़ा लिए। पीड़ित सुरेश कुमार ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालसाजों ने रिमोट एक्सेस एप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर यह धोखाधड़ी की।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साइबर फ्रॉड जालसाजों ने पीएम किसान योजना के नाम की एपीके फाइल का लिंक वॉट्सऐप पर भेजकर इंस्टॉल कराया। इसके बाद रिमोट एप्लीकेशन के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से दो लाख छह सौ रुपये उड़ा लिए।
मामले में पीयर महेशपुर के सुरेश कुमार ने साइबर थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें एक मोबाइल नंबर धारक के साथ अन्य को आरोपित किया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवेदन में कहा कि उनके वॉट्सऐप पर पीएम किसान योजना के नाम की एक एपीके फाइल का लिंक आया। फ्रॉड के झांसे में आकर उन्होंने लिंक पर क्लिक कर एपीके फाइल को मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया।
इसके कुछ देर बाद उनके आईडीएफसी फस्ट बैंक क्रेडिट कार्ड से तीन चार बार में उक्त रुपये की अवैध निकासी कर ली गई।
पहले बार में एक लाख, दूसरे व तीसरे बार में 50-50 हजार रुपये, चौथे बार में छह सौ रुपये की निकासी हुई। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत कर साइबर थाने में प्राथमिकी कराई।
