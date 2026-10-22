कब आएगी PM Kisan की 24वीं किस्त? दिवाली पर मुजफ्फरपुर के 3.7 लाख किसानों का खत्म हो सकता इंतजार

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। PM Kisan Samman Nidhi Scheme: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे मुजफ्फरपुर के 3.71 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर है।

20 जून 2026 को 23वीं किस्त जारी होने के बाद से चार महीने का अंतराल पूरा हो चुका है। दशहरा पर उम्मीद लगाए किसानों को भले ही निराशा हाथ लगी हो, लेकिन अब दीपावली और छठ महापर्व के आसपास केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में खुशखबरी भेज सकती है।

6 हजार की आर्थिक मदद पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना है। इसके तहत देश के सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के जरिए भेजी जाती है। 23 किस्तें हो चुकीं जारी योजना के तहत अब तक कुल 23 किस्तें सफलतापूर्वक देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी हैं। योजना की पिछली यानी 23वीं किस्त बीते 20 जून 2026 को जारी की गई थी। इसके बाद से ही किसान अगली किस्त जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

तीन चरणों में भुगतान इस योजना के तहत वर्षभर में तीन अलग-अलग अवधियों में किस्तों का भुगतान किया जाता है। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच भेजी जाती है। इसी चक्र के अनुसार दूसरी किस्त की समयसीमा चल रही है।

दिवाली-छठ पर मिल सकती किस्त अगली यानी 24वीं किस्त अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना है। त्योहारी सीजन यानी दिवाली और छठ के पावन अवसर पर केंद्र सरकार किसानों को यह बड़ी वित्तीय राहत दे सकती है। इससे त्योहारों के दौरान किसानों की कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

ई-केवाईसी और सीडिंग जरूरी निर्बाध भुगतान प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी रखनी होंगी। पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही बैंक खाते का आधार से लिंक होना, डीबीटी विकल्प का सक्रिय होना और एनपीसीआई (NPCI) मैपिंग पूरी होनी चाहिए।