PM Kisan Installment: किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने मोबाइल पर भेजा मैसेज, प्रधानमंत्री मोदी देंगे तोहफा

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। किसानों के मोबाइल पर सरकार का मैसेज आ गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को बिहार के लाखों किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी होने वाली है। इसके तहत बिहार के 73.65 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में दो-दो हजार रुपये भेजे जाने की उम्मीद है।

किस्त जारी करने की सूचना किसानों के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से दी गई है। इससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलने की आस जगी है।

गुजरात से जारी होगी 24वीं किस्त

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से भेजे गए आमंत्रण संदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात के बनासकांठा से पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे।

संदेश में कार्यक्रम से जुड़ने के लिए वेबकास्ट लिंक भी साझा किया गया है। किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से किस्त जारी होने की जानकारी दी गई है। बिहार के किसानों को मिलेंगे करीब 1476 करोड़ रुपये पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। बिहार में करीब 73.65 लाख किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इस हिसाब से 24वीं किस्त के तहत राज्य के किसानों के खातों में 1476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचने का अनुमान है।