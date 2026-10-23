मुजफ्फरपुर: युवती की एडिटेड अश्लील तस्वीरें वायरल कर तोड़ी शादी, विरोध करने पर परिवार को जान से मारने धमकी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बेला थाना क्षेत्र की युवती की तस्वीरों को एडिट कर अश्लील व आपत्तिजनक रूप में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया है। इस शर्मनाक हरकत के जरिए आरोपितों ने पीड़िता की तय शादी तुड़वा दी। विरोध पर पूरे परिवार को जान से मारने व युवती को जबरन विदेश भेजने की धमकी दी है।

पीड़िता के पिता ने बेला थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें साहेबगंज थाना क्षेत्र के पांच लोगों को नामजद करते हुए 11 मोबाइल नंबर धारकों को आरोपित किया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

13 अक्टूबर को तय थी शादी आवेदन में कहा कि पीड़िता की शादी 13 अक्टूबर को तय थी। नौ अक्टूबर को उसकी रिंग सेरेमनी थी, लेकिन तस्वीर प्रसारित होने के बाद शादी टूट गई। आरोपितों ने मिलीभगत कर पीड़िता की इंटरनेट मीडिया से तस्वीरें प्राप्त कर उन्हें अश्लील रूप में बदल दिया।

इसके बाद विभिन्न फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट व कई मोबाइल नंबरों के जरिए उन तस्वीरों को लड़की के रिश्तेदारों और लड़के वालों के पास भेज दिया गया। फर्जी चैट व अश्लील वीडियो देखकर लड़के पक्ष ने बदनामी के डर से शादी तोड़ दी।