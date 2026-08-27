नेपाल में बाढ़ की तबाही में 25 देशों के 605 नागरिक लापता, भारत के 333, अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया के भी दर्जनों लोग

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने सिर्फ स्थानीय आबादी को ही नहीं, बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों और पर्यटकों को भी अपनी चपेट में लिया है। नेपाल पर्यटन बोर्ड की ओर से जारी सूची ने बाढ़ की भयावहता की तस्वीर सामने रखी है।

सूची के अनुसार, 25 देशों के कुल 605 नागरिक लापता बताए गए हैं। इनमें भारत के सबसे अधिक 333 नागरिक शामिल हैं। लापता विदेशी नागरिकों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा के लोग भी शामिल हैं। भारत के 333 नागरिक लापता पर्यटन बोर्ड के आंकड़ों में भारत के 333 नागरिकों के लापता होने की जानकारी दी गई है। इसके बाद नेपाल के 62, अमेरिका के 47, ऑस्ट्रेलिया के 34 और ब्रिटेन के 33 नागरिक सूची में शामिल हैं। कनाडा के 24 और मलेशिया के 19 नागरिक भी लापता बताए गए हैं।

कई देशों के नागरिक प्रभावित सूची के अनुसार यूक्रेन के नौ, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के छह-छह नागरिक लापता हैं। न्यूजीलैंड और जापान के पांच-पांच तथा जर्मनी के चार नागरिक भी लापता बताए गए हैं। फ्रांस के तीन नागरिकों के साथ आयरलैंड, नीदरलैंड्स, रूस और स्पेन के दो-दो नागरिक सूची में शामिल हैं।

सात देशों के एक-एक नागरिक बेलारूस, फिनलैंड, हंगरी, इजरायल, लिथुआनिया, पुर्तगाल और फिलीपींस के एक-एक नागरिक के लापता होने की जानकारी दी गई है। देशवार आंकड़ों से स्पष्ट है कि बाढ़ ने नेपाल में पहुंचे पर्यटकों और विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को भी गंभीर चुनौती दी है।

रसुवा समेत सीमावर्ती इलाकों में तबाही नेपाल के रसुवा समेत सीमावर्ती और नदी तटीय क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ है। कई इलाकों में तेज बहाव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ और बड़ी संख्या में लोग फंस गए। बाढ़ के बाद से लापता नागरिकों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

तलाश में जुटी बचाव टीमें राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। लापता नागरिकों की पहचान और उनकी लोकेशन का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के साथ ही विदेशी पर्यटकों की सुरक्षित वापसी पर भी ध्यान दिया जा रहा है।