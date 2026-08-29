नेपाल त्रासदी के दौरान चितवन में मिले 229 अज्ञात शवों को दफनाएगा प्रशासन, सुरक्षित रहेगा डीएनए
Nepal Flood Latest News: रसुवा बाढ़ के बाद चितवन में मिले 229 अज्ञात शवों को संक्रमण के खतरे के कारण ...और पढ़ें
HighLights
229 अज्ञात शवों को चितवन में दफनाने का निर्णय।
संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया।
भविष्य की पहचान हेतु डीएनए नमूने सुरक्षित रखे जाएंगे।
अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Nepal Flood Chitwan Dead Bodies: रसुवा में आई बाढ़ के बाद नदी में बहकर चितवन पहुंचे 233 शवों में से पहचान न हो पाने वाले 229 शवों को दफनाकर निस्तारण करने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है।
प्रशासन के अनुसार बरामद शवों में से सिर्फ चार की पहचान हो सकी है, जबकि शेष शव तेजी से सड़ने लगे हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर संक्रमण और महामारी के संभावित खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
संक्रमण का बढ़ा खतरा
जिला प्रशासन कार्यालय चितवन के अनुसार होल्डिंग सेंटर, स्वास्थ्य संस्थानों और नदी किनारे से एकत्र किए गए शवों के अवशेष तेजी से खराब हो रहे हैं।
ऐसे में इन शवों को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाना प्रशासन के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी शवों के सड़ने से गंभीर संक्रमण और बीमारियां फैलने की आशंका जताते हुए प्रबंधन की सलाह दी है।
सुरक्षित रहेगा डीएनए नमूना
जिला सुरक्षा समिति की बैठक में ‘पहचान न हो पाए तथा लावारिस शव प्रबंधन (पहला संशोधन) निर्देशिका, 2083’ के प्रावधानों के तहत निस्तारण का फैसला लिया गया।
प्रमुख जिला अधिकारी गणेश अर्याल ने बताया कि भविष्य में परिजनों द्वारा पहचान के लिए प्रत्येक शव का डीएनए नमूना सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक शव को एक विशिष्ट संकेत संख्या देकर उसका पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा।
देवघाट में अंतिम संस्कार
प्रशासन के अनुसार सभी अज्ञात शवों को भरतपुर महानगरपालिका-1 स्थित देवघाट के खुले स्थान पर जमीन में दफनाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा।
स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बेहद बाध्यकारी परिस्थितियों और स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से शवों को दफनाने का निर्णय लिया गया है।
इस प्रक्रिया से शोकाकुल परिवारों को पहुंचने वाली असुविधा के लिए जिला प्रशासन कार्यालय चितवन ने सार्वजनिक रूप से क्षमा भी मांगी है।