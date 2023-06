बेटी पर थी गंदी नजर.. पड़ोसी ने चार बच्‍चों की मां पर उतारी कसर: सोई हुई पड़ोसन के हाथ-पैर बांध किया दुष्‍कर्म

Neighbor Misdeed With Mother Of Four Children In Muzaffarpur थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रविवार की देर रात नशे में धुत्‍त 24 वर्षीय पड़ोसी युवक ने घर में अकेली सो रही चार बच्चों की मां के हाथ-पैर बांध व मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया।