मुजफ्फरपुर: प्रेमी के साथ रह रही 3 बच्चों की मां को ससुरालवालों ने पकड़ा, पुलिस आते ही आशिक फरार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार प्रोफेसर कालोनी इलाके में मंगलवार को तीन बच्चों की मां को प्रेमी के साथ रहने की सूचना पर उसके ससुरालवालों ने पकड़ा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसको लेकर जमकर हंगामा किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी को थाने लाया। इस दौरान प्रेमी वहां से भाग निकला।

बताया गया कि महिला सीतामढ़ी के सुरसंड इलाके की रहने वाली है। वह तीन बच्चों के साथ घर से काफी सामान लेकर निकल गई थी। इसके बाद प्रेमी धीरज निषाद के साथ अघोरिया बाजार आकर किराये के मकान में रहने लगी।

जांच में पता चला कि प्रेमी ने महिला के पति के आधार कार्ड में अपना फोटो लगाकर मकान मालिक को दिया था। दोनों पति-पत्नी बताकर किराये पर कमरा लिया था। पुलिस पूछताछ के दौरान महिला ने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया।

महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए वह प्रेमी के साथ रहना चाहती है। दूसरी ओर महिला के ससुर ने सुरसंड थाने में लापता को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि उनके मकान में धीरज किराये पर रहते थे।