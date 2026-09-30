मुजफ्फरपुर में पत्नी ने मैनेजर पति को दूसरी महिला संग बाइक पर पकड़ा, सड़क पर हुआ हंगामा

संदीप कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Husband Wife Dispute: कच्ची-पक्की ओपी क्षेत्र के शेरपुर रोड पर बुधवार को पति-पत्नी के विवाद में काफी देर तक हंगामा हुआ।

पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ बाइक पर जाते देख बीच सड़क पर रोक लिया। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जिसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

एक साल से विवाद

बताया गया कि पति एक निजी फाइनेंस कंपनी में मैनेजर है। पति-पत्नी के बीच करीब एक साल से विवाद चल रहा है।

इसके कारण पत्नी शेरपुर स्थित अपने मायके में रह रही है, जबकि पति गोबरसही में किराये का मकान लेकर रहता है।

बाइक पर देख भड़की पत्नी

बुधवार को पत्नी ने पति को एक अन्य महिला के साथ बाइक पर जाते देखा तो उसे बीच सड़क पर रोक लिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। हंगामे की सूचना मिलने पर पत्नी के मायके के लोग भी मौके पर पहुंच गए।