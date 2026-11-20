जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Voter List Update: जिले के सभी बूथों पर शनिवार और रविवार को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने व अन्य कार्य के लिए विशेष शिविर लगाया जाएगा।

इसकी तैयारी और मतदाता पुनरीक्षण कार्य की शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी कुमार गौरव ने समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

विशेष अभियान तिथियां

जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रथम अभियान दिवस 21 एवं 22 नवंबर तथा द्वितीय अभियान दिवस पांच एवं छह दिसंबर को आयोजित होगा।

इन तिथियों को मतदान केंद्रों पर बीएलओ आवश्यक प्रपत्रों के साथ उपस्थित रहेंगे और दावा व आपत्तियां प्राप्त करेंगे। डीएम ने ईआरओ व एईआरओ को विशेष अभियान दिवसों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने को कहा है।

पात्रता और अग्रिम आवेदन

अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 निर्धारित की गई है और इस तिथि को पात्र हो रहे भावी मतदाता नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं।

एक अप्रैल 2027, एक जुलाई 2027 और एक अक्टूबर 2027 की अर्हता तिथियों को पात्र होने वाले लोग भी अग्रिम आवेदन दे सकते हैं। पात्र मतदाताओं से इन विशेष अभियान दिवसों का लाभ उठाने का आह्वान किया गया है।

कुल मतदाता व अपील

12 नवंबर को प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के समय जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 33 लाख 62 हजार 114 थी। डीएम ने 18 से 19 वर्ष के फर्स्ट टाइम वोटर्स, छात्र छात्राओं, महिला मतदाताओं व युवाओं सहित छूटे हुए पात्र व्यक्तियों से आवेदन देने की अपील की है।