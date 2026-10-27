ट्रेनों में टिकट नहीं, मुजफ्फरपुर से दिल्ली-यूपी के लिए निगम की बसें भी बंद, आखिर दीपावली-छठ में कैसे लौटेंगे लोग

जागरण संवादाता, मुजफ्फरपुर। Bihar State Road Transport Corporation : पथ परिवहन निगम की अनुबंधित बसें इस वर्ष दीपावली व छठ में नहीं चल सकेंगी। यह इसलिए कि अनुबंधित बसों के लिए अनुदान खत्म हो गया है। इससे निगम की बसों से त्योहार में घर आने की उम्मीद लगाए लोगों को झटका लगा है।

मुजफ्फरपुर से दिल्ली, यूपी, समेत कई राज्यों के लिए पथ परिवहन निगम की बसों का परिचालन नहीं होगा। हालांकि, विभाग की ओर से टेंडर निकाला गया है। अब तक किसी निजी बस संचालक ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। निजी बस संचालकों की रुचि नहीं लेने की बड़ी वजह सरकार की ओर से अनुदान को बंद करना बताया जा रहा है। पिछले वर्ष निगम के अधीन इंटर स्टेट बस परिचालन पर सरकार की ओर से अनदुान दिया गया था। इसे इस वर्ष खत्म कर दिया गया है। अनुदान मिलने से बस संचालकों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलती थी। पिछले वर्ष मुजफ्फरपुर समेत कई राज्यों के लिए करीब 40 एसी स्लीपर बसों का परिचालन हुआ था। इससे ट्रेन में टिकट नहीं मिलने वाले लोगों को घर वापसी में सुविधा हुई थी।

निगम के पास लंबी दूरी के लिए नहीं है एसी व स्लीपर बसें बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पर्व में दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लिए बस का परिचालन करना चाहता है, लेकिन इसके पास लंबी दूरी के लिए एसी व स्लीपर बस नहीं हैं।

डिलक्स बस में यात्री लंबी दूरी का सफर करना पसंद नहीं करते। निगम का पेट्रोल खर्च भी निकलना मुश्किल होता है। ऐसे में निगम इंटर स्टेट बस परिचालन करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। निजी बस संचालकों की चांदी, वसूल रहे मनमाना किराया दीपावली व छठ के दौरान ट्रेन में टिकट नहीं मिलने से निराश लोग निजी बसों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में निजी बस संचालकों की चांदी है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठा कर अधिकतर मनमाना किराया वसूल रहे है।