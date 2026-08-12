मुजफ्फरपुर: शादी के 28 साल बाद टीचर ने रचाई दूसरी शादी, पहली पत्नी का पैर तोड़कर घर से निकाला

संवाद सहयोगी, मुशहरी। थाना क्षेत्र के बड़ी कोठिया गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक शिक्षक ने 28 वर्ष बाद दूसरी शादी कर पहली पत्नी के साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया।

इस घटना में पत्नी का पैर टूट गया है। मामले में पीड़िता सुमन कुमारी ने थाने में आवेदन देकर दहेज के लिए मारपीट और घर से भगाने का आरोप लगाया है।

सुमन ने पुलिस को बताया है कि उनकी शादी वर्ष 1998 में सात मई को बैद्यनाथ कुमार यादव से हुई थी। विवाह के बाद से ही उनके पति दहेज में वाहन और अन्य सामान की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित करते रहे।