मुजफ्फरपुर ग्रुप सेंटर में छापेमारी, अरवल उत्पाद थाना का निलंबित इंस्पेक्टर गिरफ्तार
अरवल नगर थाने की पुलिस ने मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित ग्रुप सेंटर में छापेमारी कर एक निलंबित इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। निलंबन अवधि के दौरान मुजफ्फरपुर भेजे गए इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी से ग्रुप सेंटर में हड़कंप मच गया।
HighLights
अरवल पुलिस ने मुजफ्फरपुर ग्रुप सेंटर में की छापेमारी।
निलंबित इंस्पेक्टर को छाता चौक स्थित सेंटर से किया गिरफ्तार।
गिरफ्तारी के बाद ग्रुप सेंटर में मची हलचल, पुलिस ले गई।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अरवल नगर थाने की पुलिस ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर छाता चौक स्थित ग्रुप सेंटर में छापेमारी कर निलंबित इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ग्रुप सेंटर की घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई से ग्रुप सेंटर में हलचल मच गई।
30 जुलाई को ग्रुप सेंटर में दिया था योगदान
जानकारी के अनुसार, अरवल उत्पाद थाना के निलंबित इंस्पेक्टर को निलंबन अवधि के दौरान मुजफ्फरपुर ग्रुप सेंटर भेजा गया था। उन्होंने 30 जुलाई को यहां योगदान दिया था।
घेराबंदी कर पुलिस ने की छापेमारी
इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए अरवल नगर थाने की पुलिस मुजफ्फरपुर पहुंची। इसके बाद छाता चौक स्थित ग्रुप सेंटर की घेराबंदी कर छापेमारी की गई। पुलिस टीम उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।