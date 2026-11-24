जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अरवल नगर थाने की पुलिस ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर छाता चौक स्थित ग्रुप सेंटर में छापेमारी कर निलंबित इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ग्रुप सेंटर की घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई से ग्रुप सेंटर में हलचल मच गई।

30 जुलाई को ग्रुप सेंटर में दिया था योगदान जानकारी के अनुसार, अरवल उत्पाद थाना के निलंबित इंस्पेक्टर को निलंबन अवधि के दौरान मुजफ्फरपुर ग्रुप सेंटर भेजा गया था। उन्होंने 30 जुलाई को यहां योगदान दिया था। घेराबंदी कर पुलिस ने की छापेमारी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए अरवल नगर थाने की पुलिस मुजफ्फरपुर पहुंची। इसके बाद छाता चौक स्थित ग्रुप सेंटर की घेराबंदी कर छापेमारी की गई। पुलिस टीम उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।