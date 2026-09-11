मुजफ्फरपुर में पोस्टेड SSB ASI निलंबित, महिला ब्लॉगरों को ब्लैकमेल करने के आरोप में कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Ssb Asi Suspended: मुजफ्फरपुर सेक्टर हेडक्वार्टर में तैनात एसएसबी के एएसआई विकास कुमार को महिला फेसबुक ब्लॉगरों की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है।

जांच पूरी होने तक उन्हें मुख्यालय में ही रहने का आदेश दिया गया है। निलंबन अवधि तक एएसआई 24 घंटे अधिकारियों की निगरानी में रहेंगे और अपने निजी आवास पर भी नहीं जा सकेंगे।

महिलाओं के बयान दर्ज

मामले की जांच के लिए गठित कमेटी के समक्ष यूपी और दिल्ली की तीन महिलाओं ने गुरुवार को अपने बयान दर्ज कराए। हालांकि, जांच टीम को तीनों पीड़ितों के बयानों में कई बिंदुओं पर विरोधाभास मिला है।

इस बीच आरोपों से घिरे एएसआई ने भी संबंधित महिलाओं के खिलाफ साइबर थाने में केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। एसएसबी अधिकारी का बयान मामले की जानकारी देते हुए एसएसबी के सेकेंड इन कमान रजनीश कुमार मोलर ने बताया कि प्रकरण की जांच चल रही है। जांच कमेटी ने आरोपित एएसआई विकास कुमार का भी बयान दर्ज कर लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच जारी रहने के दौरान किसी भी बिंदु पर बोलना उचित नहीं होगा। होटल पहुंची जांच टीम दिल्ली की महिला ने आरोप लगाया था कि 7 दिसंबर को स्टेशन के समीप एक होटल के कमरा नंबर 103 में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एसएसबी की एक टीम शुक्रवार को जांच के लिए संबंधित होटल पहुंची और वहां के दस्तावेज खंगाले।