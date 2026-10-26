मुजफ्फरपुर रेल रूट पर त्योहार में यात्रियों की बढ़ी परेशानी, 9 घंटे तक देरी से चल रहीं गाड़ियां, 4 ट्रेनें रद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। त्योहारों में घर पहुंचने की जल्दी और रेलवे की स्पेशल ट्रेनों की लेटलतीफी यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। कोई ट्रेन चार घंटे तो कोई सात से नौ घंटे तक विलंब से चल रही है।

ऐसे में यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी ओर कम मांग का हवाला देकर उधना-जयनगर रूट की चार ट्रेनों को रद कर दिया गया है।

यात्रियों का कहना है कि जब दिल्ली और मुंबई रूट पर टिकट के लिए मारामारी है, तब रेलवे को वहां ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ट्रेन संख्या 09073 (उधना-जयनगर) और 09074 (जयनगर-उधना) के साथ 09071 (उधना-जयनगर) और 09072 (जयनगर-उधना) का परिचालन रद किया गया है। रेलवे ने इसकी वजह कम मांग बताई है।

घंटों लेट, कैसे पूरा होगा त्योहार का सफर

यात्रियों के अनुसार, कई स्पेशल ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रा की योजना बिगाड़ दी है। कुछ ट्रेनों की देरी आठ से नौ घंटे तक बताई गई है।

इनमें 05219 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल, 05589 मुजफ्फरपुर से पुणे के हड़पसर और 04028 आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर के बीच चलती है।

ट्रेन संख्या 07315 हुब्बल्ली से मुजफ्फरपुर और 07316 वापसी दिशा में चलती है। 04314 योगनगरी ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर आती है। 04640 छेहरटा मुजफ्फरपुर के बीच चलती है।

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