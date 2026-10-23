मुजफ्फरपुर-सोनबरसा एनएच निर्माण पकड़ेगा रफ्तार, सड़क मार्ग में आ रही धार्मिक संरचनाएं जल्द होंगी शिफ्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Sonbarsa NH 22 Construction: मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक बनने वाले फोरलेन नेशनल हाईवे (NH-22) के निर्माण कार्य में अब और तेजी आने वाली है।

सड़क निर्माण के मार्ग में रोड़ा बन रही धार्मिक संरचनाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और जिला प्रशासन ने इसे लेकर कवायद तेज कर दी है, ताकि परियोजना के कार्य में कोई रुकावट न आए।

सामने आई थीं धार्मिक संरचनाएं एनएचएआइ द्वारा कराए गए सर्वे के दौरान यह बात सामने आई थी कि मुजफ्फरपुर-सोनबरसा एनएच के किनारे कई स्थानों पर मंदिर, मजार, माई स्थान और कब्रिस्तान जैसी धार्मिक संरचनाएं स्थित हैं, जिन्हें सड़क चौड़ीकरण के लिए शिफ्ट किया जाना आवश्यक है।