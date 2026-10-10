मुजफ्फरपुर में छिनतई गिरोह के दो शातिर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Snatching Gang: काजीमोहम्मदपुर एवं मिठनपुरा थाना क्षेत्र में छिनतई की घटनाओं में शामिल दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने प्रेस कान्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मो. गोहर अली उर्फ गब्बर, थाना मनियारी और विकास कुमार, थाना कच्ची पक्की ओपी, दोनों जिला मुजफ्फरपुर के रूप में हुई है।

हथियार समेत सामान जब्त

पुलिस ने बदमाशों के पास से दो देसी कट्टा, दो देसी पिस्टल और 12 कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा चार मैगजीन, एक मोटरसाइकिल, छह मोबाइल और दो चाकू समेत अन्य धारदार हथियार जब्त किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, दोनों काजीमोहम्मदपुर एवं मिठनपुरा थाना क्षेत्र में हुई चेन छिनतई की घटनाओं में शामिल थे। सीसीटीवी से मिला सुराग पुलिस के अनुसार, दोनों थाना क्षेत्रों में अज्ञात अपराधियों द्वारा चेन छिनतई की घटना की सूचना मिली थी। सूचना के बाद थाना पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर जांच-पड़ताल शुरू की। इसके बाद काजीमोहम्मदपुर और मिठनपुरा थाने में मामले दर्ज किए गए।