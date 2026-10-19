मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी में चोरी का पर्दाफाश, दो आरोपित गिरफ्तार, मोबाइल-जेवरात बरामद

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। तीन घरों में चोरी की वारदात के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस को सफलता मिली और दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया।

मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए आरोपितों के ठिकाने से मोबाइल, चांदी की पायल, अन्य जेवरात और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार बरामद किए हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपितों के आपराधिक इतिहास का पता लगाने में जुटी है।

पैगम्बरपुर के तीन घरों में हुई थी चोरी सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के पैगम्बरपुर में चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाया था। वहां से नकदी, मोबाइल और जेवरात की चोरी की गई थी। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच के क्रम में पुलिस ने दो संदिग्ध आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही चोरी की घटनाओं के संबंध में पूछताछ शुरू की गई।

मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के आरोपित गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के टुनटुन राम उर्फ टुनटुन खलीफा और पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के अखिलेश नट के रूप में हुई है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर चोरी की घटनाओं में उनकी भूमिका और अन्य संभावित संलिप्तता का पता लगा रही है।

मोबाइल, पायल और औजार बरामद पुलिस ने आरोपितों के ठिकाने से एक मोबाइल, चांदी की पायल, अन्य जेवरात और चोरी की घटना में इस्तेमाल किए गए औजार जब्त किए हैं। बरामद सामान की जांच की जा रही है, ताकि चोरी की घटनाओं से उसके संबंध की पुष्टि की जा सके।