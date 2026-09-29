मुजफ्फरपुर में 50 लाख रुपये रंगदारी के लिए अंधाधुंध फायरिंग का पर्दाफाश, शातिर गिरफ्तार

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । कांटी थाने की पुलिस ने एक निजी विद्यालय पर धमकी भरा पर्चा चिपकाने, 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने व अंधाधुंध फायरिंग की घटना का पर्दाफाश किया है।

इस दौरान एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बुलेट बाइक व आरोपित का मोबाइल जब्त किया गया है। ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी।

बताया गया कि 13 सितंबर को कांटी में चंद्रशील विद्यापीठ स्कूल के मुख्य द्वार पर पर्चा चिपकाने व फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। मामला सामने आने के बाद एसएसपी, एसपी ग्रामीण व एसडीपीओ पश्चिमी वन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था।