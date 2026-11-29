जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Highway Widening Project: मुजफ्फरपुर की सबसे व्यस्ततम सड़कों में शामिल रामदयालु नगर से चांदनी चौक तक 4.50 किलोमीटर लंबी सड़क को सिक्स लेन बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिससे शहरवासियों को रोजाना लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

एनएच 122 के इस हिस्से के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर इसे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को सौंप दिया है, जिसके बाद अब चौड़ीकरण व रखरखाव की जिम्मेदारी पुल निर्माण निगम के पास है।

परियोजना का शिलान्यास अगस्त 2026 में हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, जिसे एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 44.76 करोड़ से बदलेंगी सुविधाएं लगभग 44.76 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत मौजूदा फोरलेन सड़क को सर्विस लेन के हिस्से का उपयोग करते हुए सिक्स लेन में बदला जाएगा। इसके साथ ही भगवानपुर चौक गोलंबर का विकास और जलनिकासी के लिए नाले का निर्माण भी कराया जाएगा ताकि आवागमन सुगम हो सके।

अतिक्रमण और पेड़ों पर जमीनी तैयारी सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण को हटाने और सर्विस लेन को व्यवस्थित करने की योजना पर काम चल रहा है, जबकि मार्ग के किनारे स्थित करीब 500 पेड़ों को काटने या दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।