जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लेने, टेंडर प्रक्रिया समझने या भुगतान की स्थिति जानने के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है।

पथ निर्माण विभाग अपने कामकाज को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने की तैयारी में जुटा है। इससे सड़क, पुल व अन्य निर्माण योजनाओं की निगरानी से लेकर भुगतान और कार्य प्रगति तक की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।

विभाग का जोर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर है, ताकि कामकाज में पारदर्शिता बढ़े और योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी कम हो। एक क्लिक पर मिलेगी योजनाओं की जानकारी डिजिटल प्लेटफार्म पर निर्माण से जुड़ी सेवाएं, योजनाएं और सूचनाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे टेंडर, भुगतान और योजनाओं की प्रगति से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। विभागीय कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाने के साथ आम लोगों को भी योजनाओं की स्थिति जानने में सहूलियत होगी। सड़क निर्माण, मरम्मत और अन्य परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। ऑनलाइन निगरानी से काम में आएगी तेजी डिजिटल सिस्टम के जरिए सड़क निर्माण योजनाओं की मॉनीटरिंग ऑनलाइन की जाएगी। इससे कार्य की प्रगति पर नजर रखने और निर्धारित समयसीमा में काम पूरा कराने में मदद मिलेगी। योजनाओं में देरी होने पर उसकी समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। विभाग का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था से कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। नोडल पदाधिकारी के साथ टीम गठित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों के संचालन और समीक्षा के लिए विभाग ने नोडल पदाधिकारी एवं सहयोगी टीम नामित की है। संयुक्त सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, एचआरएमएस, पथ निर्माण विभाग अरुण भगत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके सहयोग के लिए आइटी मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर भी तैनात रहेंगे।