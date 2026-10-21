मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा और इमलीचट्टी में आज रात दो घंटे गुल रहेगी बिजली, मेंटेनेंस को लेकर शटडाउन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Power Cut: शहर के कई इलाकों में गुरुवार की रात दो घंटे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित रहेगी। विद्युत विभाग की ओर से 11 केवीए रीवा फीडर में आवश्यक मेंटेनेंस (रखरखाव) का कार्य कराया जाएगा, जिसके तहत इमलीचट्टी चौक पर डीटीआर, डीपी और पोल स्ट्रक्चर से जुड़े तकनीकी कार्य किए जाने हैं।

रात 11 बजे से रहेगा दो घंटे का शटडाउन विभागीय योजना के अनुसार, गुरुवार की रात 11 बजे से दो घंटे के लिए पावर शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान इमलीचट्टी, जूरन छपरा रोड नंबर एक, दो, तीन और चार, इसके अलावा जूरन छपरा मेन रोड और महेश बाबू चौक के आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।