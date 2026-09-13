मुजफ्फरपुर की पुलिस सुरक्षा में बदलाव: अहियापुर थाना क्षेत्र का होगा पुनर्गठन, झपहा और बैरिया बनेंगे नए थाने

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में तेजी से बढ़ती आबादी और बढ़ते अपराध ग्राफ पर लगाम लगाने के लिए पुलिस महकमे ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने की दिशा में जिला पुलिस ने अहियापुर का सुरक्षा भूगोल बदलने का निर्माण लिया है।

अहियापुर थाना इलाके को तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा जा रहा है। मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की पुष्टि की है।

उन्होंने कहा है कि पुलिस के इस ऐतिहासिक कदम के बाद अहियापुर थाना क्षेत्र की पूरी भौगोलिक सीमा बदल जाएगी। इससे न सिर्फ पुलिस का प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा, बल्कि आम जनता को भी त्वरित और बेहतर पुलिसिंग का सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यालय भेजे जा रहे प्रस्ताव के मुताबिक, वर्तमान अहियापुर थाने के विशाल कार्यक्षेत्र को छोटा और सुगम बनाने के लिए इसे तीन हिस्सों में बांटा जाएगा। अहियापुर थाने के इलाके को काटकर दो नए थाने अस्तित्व में आएंगे। ग्रामीण और संवेदनशील सीमाई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए झपहा थाना खोला जाएगा। साथ ही बस स्टैंड और व्यवसायिक रूप से व्यस्त रहने वाले शहरी क्षेत्र पर पैनी नजर रखे जाने के लिए बैरिया थाना खुलेगा।